Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2

Шикунов о словах Станковича про предвзятость: «Полная глупость. Он иностранец, а ведет себя непонятно как: носится по бровке, посылает всех, удаляется через матч, ведет себя некрасиво»

Главный тренер «Спартака» ранее высказался о негативном отношении к себе: «Я мишень, потому что иностранец! Это единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской общественности».

Источник: Спортс"

«Так говорить в интервью со стороны тренера — это совсем неправильно. Всех игроков, которые сейчас есть в “Спартаке”, покупали под него. Станкович сам просил у руководства этих футболистов. В истории команды никогда не тратили такое количество денег на игроков. Всех футболистов он лично одобрил, после чего Кахигао их утверждал. Поэтому рассказывать, что тренеров в “Спартаке” было много, а может быть проблема в игроках… Станкович сам не может справиться с этим и приносить результат. Вопросы здесь к Станковичу, в первую очередь.

Предвзятое отношение к Станковичу из-за того, что он иностранец — это полная глупость. Во-первых, он серб и брат нашему народу. Во-вторых, у нас работали и итальянцы, и австрийцы — никаких вопросов там не было. Будет у тебя результат, какие могут быть претензии. У меня в «Ростове» работал Божович. Такой же серб. Он выиграл для команды Кубок России. Ни в одном клубе у Божовича не было проблем на этой почве. Он с уважением относится к нашей стране. Иногда мы себя так не любим, как Миодраг любит Россию. Это мой большой друг. Божович — хороший специалист и хороший человек.

Сербам гораздо легче привыкнуть к нашему чемпионату, чем тем же немцам. Поэтому не надо рассказывать сказки. Станкович иностранец, а ведет себя здесь непонятно как: носится по бровке, посылает всех, удаляется через матч и в целом ведет себя некрасиво. Надо сдерживать себя.

Ты в большом клубе, в большом городе и в большой стране. Уважай болельщиков «Спартака» и самого себя. Ты приехал сюда за большие деньги. Нужно давать результат«, — сказал бывший спортивный директор “Спартака” Александр Шикунов.

