Шикунов о словах Станковича про предвзятость: «Полная глупость. Он иностранец, а ведет себя непонятно как: носится по бровке, посылает всех, удаляется через матч, ведет себя некрасиво»

Предвзятое отношение к Станковичу из-за того, что он иностранец — это полная глупость. Во-первых, он серб и брат нашему народу. Во-вторых, у нас работали и итальянцы, и австрийцы — никаких вопросов там не было. Будет у тебя результат, какие могут быть претензии. У меня в «Ростове» работал Божович. Такой же серб. Он выиграл для команды Кубок России. Ни в одном клубе у Божовича не было проблем на этой почве. Он с уважением относится к нашей стране. Иногда мы себя так не любим, как Миодраг любит Россию. Это мой большой друг. Божович — хороший специалист и хороший человек.