Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
Орлов о ЦСКА: «Челестини отчасти повезло — команда уже была готовая, неплохо играла с Николичем. Глебов — удивительный игрок! Не помню, чтобы такие были в России — яркая индивидуальность&raqu

В этом сезоне команда идет первой в таблице Мир РПЛ, набрав 24 очка в 11 матчах.

Источник: Спортс"

"Очень удачно пришел новый главный тренер Челестини в ЦСКА, быстро во всем разобрался. Я помню одно из первых его интервью, когда он сказал — мол, ребята, у вас прессинг неправильный! И он его перестроил.

И посмотрите, как эти ребята преобразились — бегут, радуются, играют в удовольствие. Кисляка, конечно, надо отметить, но еще и Глебова — при таком небольшом росте он набирает такую скорость и имеет очень хорошие «тормоза», то есть, здорово меняет направление в беге, в меру хладнокровен. Удивительный игрок! Я не помню, чтобы такие были в России — это яркая индивидуальность.

Ну, а с Челестини — редкий случай, чтобы тренер вот так пришел и сразу попал, все увидел, понял. Хотя отчасти ему повезло — все же там была уже готовая команда, она играла неплохо с Николичем.

Это как в свое время повезло Петржеле, когда он пришел и получил молодых ребят, которые подошли к нужному моменту. И Петржела нашел с ними общий язык, и был веселый футбол, который всем нравился", — сказал комментатор Геннадий Орлов.