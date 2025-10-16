Орлов о ЦСКА: «Челестини отчасти повезло — команда уже была готовая, неплохо играла с Николичем. Глебов — удивительный игрок! Не помню, чтобы такие были в России — яркая индивидуальность&raqu

"Очень удачно пришел новый главный тренер Челестини в ЦСКА, быстро во всем разобрался. Я помню одно из первых его интервью, когда он сказал — мол, ребята, у вас прессинг неправильный! И он его перестроил.
И посмотрите, как эти ребята преобразились — бегут, радуются, играют в удовольствие. Кисляка, конечно, надо отметить, но еще и Глебова — при таком небольшом росте он набирает такую скорость и имеет очень хорошие «тормоза», то есть, здорово меняет направление в беге, в меру хладнокровен. Удивительный игрок! Я не помню, чтобы такие были в России — это яркая индивидуальность.
Ну, а с Челестини — редкий случай, чтобы тренер вот так пришел и сразу попал, все увидел, понял. Хотя отчасти ему повезло — все же там была уже готовая команда, она играла неплохо с Николичем.
Это как в свое время повезло Петржеле, когда он пришел и получил молодых ребят, которые подошли к нужному моменту. И Петржела нашел с ними общий язык, и был веселый футбол, который всем нравился", — сказал комментатор Геннадий Орлов.