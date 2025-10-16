Орлов о ЦСКА: «Челестини отчасти повезло — команда уже была готовая, неплохо играла с Николичем. Глебов — удивительный игрок! Не помню, чтобы такие были в России — яркая индивидуальность&raqu

И посмотрите, как эти ребята преобразились — бегут, радуются, играют в удовольствие. Кисляка, конечно, надо отметить, но еще и Глебова — при таком небольшом росте он набирает такую скорость и имеет очень хорошие «тормоза», то есть, здорово меняет направление в беге, в меру хладнокровен. Удивительный игрок! Я не помню, чтобы такие были в России — это яркая индивидуальность.