Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2

Талалаев не назвал Батракова футболистом без слабых мест: «Уровень ведения единоборств с плотной опекой не позволяет дать эту характеристику»

— А вы не считаете Батракова игроком без слабых мест? Его гол Ирану — нечто?

Источник: Спортс"

— Батраков — один из самых быстрых игроков РПЛ по принятию решений на поле. Как с мячом, так и без него.

Но пока уровень ведения единоборств в эпизодах с плотной опекой, мне кажется, не позволяет ему дать ту характеристику, которая прозвучала в вашем вопросе. Еще нужно добавлять в этом компоненте.

Если с Алексеем плотнее играть в центральной зоне, то он начинает выдавливаться во фланги и полуфланги. Там он тоже опасный для соперников, но все же не такой, каким мы его привыкли видеть в последних матчах.

Мне даже интересно, какой состав выставит наш тренерский штаб, когда попадутся более серьезные соперники. «Подъест» ли эта молодежь своих конкурентов к весне? Любопытно, правда? Ведь у нас сейчас богатейший выбор полузащитников! Не хотелось бы их сравнивать на бумаге.

Лучше посмотреть всех на поле и потом уже делать выводы, — сказал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.