Аленичев про Аршавина и Глушенкова: «Не вижу логики и смысла обсуждений. Как можно сравнивать действующего игрока с Андреем?»

Комментатор Геннадий Орлов ранее высказался о полузащитнике «Зенита»: «Он талантливее Аршавина по силе удара и физической мощи. Его поведение не должно влиять на оценку его действий в матче. Максим, может, тоже поедет в “Арсенал”.