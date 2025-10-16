Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
17.10
Унион Б
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.56
П2
3.23
Футбол. Франция
17.10
ПСЖ
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.49
П2
10.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2

Аленичев про Аршавина и Глушенкова: «Не вижу логики и смысла обсуждений. Как можно сравнивать действующего игрока с Андреем?»

Комментатор Геннадий Орлов ранее высказался о полузащитнике «Зенита»: «Он талантливее Аршавина по силе удара и физической мощи. Его поведение не должно влиять на оценку его действий в матче. Максим, может, тоже поедет в “Арсенал”.

Источник: Спортс"

"Я не понимаю этих сравнений, для чего они нужны, не вижу логики и смысла этих обсуждений.

Когда Глушенков закончит карьеру, а мне бы хотелось, чтобы она была яркой, тогда уже можно будет сравнить Андрея Аршавина с ним.

А как сейчас можно сравнивать действующего игрока с Аршавиным? Это же Андрей Аршавин все-таки, как его можно сравнивать с действующими футболистами.

Это некорректно по отношению к Аршавину«, — сказал бывший главный тренер “Спартака” Дмитрий Аленичев.

Кто талантливее: Аршавин или Глушенков?