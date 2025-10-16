Аленичев про Аршавина и Глушенкова: «Не вижу логики и смысла обсуждений. Как можно сравнивать действующего игрока с Андреем?»

"Я не понимаю этих сравнений, для чего они нужны, не вижу логики и смысла этих обсуждений.
Когда Глушенков закончит карьеру, а мне бы хотелось, чтобы она была яркой, тогда уже можно будет сравнить Андрея Аршавина с ним.
А как сейчас можно сравнивать действующего игрока с Аршавиным? Это же Андрей Аршавин все-таки, как его можно сравнивать с действующими футболистами.
Это некорректно по отношению к Аршавину«, — сказал бывший главный тренер “Спартака” Дмитрий Аленичев.
