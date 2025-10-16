Глава профсоюза футболистов Испании не гарантировал проведение матча Ла Лиги в США: «Не говорю, что забастовка будет, но нас не защищают институты, которые должны это делать»

— Гарантируете ли вы, что этот матч состоится?
— Я не гарантирую этого. Мы хотим улучшить не только футбол, но также и состояние игроков. Мы должны защитить футболистов.
— Возможна ли забастовка?
— Все рабочие имеют право на забастовку.
Не говорю, что мы это сделаем, но видим, что институты, которые должны нас защищать, этого не делают. Ничего не говорится в адрес УЕФА.
Существует такое понятие, как «забастовка», но мы должны действовать постепенно. Нам нужна информация о матче в Майами, — сказал Давид Агансо, президент профсоюза футболистов Испании.