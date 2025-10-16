Ричмонд
Гендиректор ФК «Ростов» опроверг слухи об уходе членов руководящего состава

Ростовская область, 16 октября 2025, DON24.RU. Генеральный директор ФК «Ростов» Игорь Гончаров на брифинге в пресс-центре «Дон-медиа» опроверг слухи о том, что в клубе ожидаются кадровые перестановки:

Источник: Don24.ru

«У меня нет никаких заявлений об увольнении. Более того, такая же информация “летала” в мае, июне. Рабочий процесс идет, все нормально. Откуда эти слухи идут, я не понимаю».

Ранее сообщалось, что ФК «Ростов» активно ищет новых инвесторов.