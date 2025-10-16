Дзюба позвонил и поддержал сломавшего ногу Костюкова из «Амкала»: «В больнице мужики говорили: “Это кого привезли?”

"Пока ехали в больницу, подумал: надо записать кружок в телеграм. Это же медиафутбол, людям может быть интересно, что я чувствую.
Уже в больнице случилась забавная ситуация. Перед посещением доктора я отдал телефон брату. В этот момент позвонил Артем Дзюба — и через брата пожелал здоровья. Меня выкатили, я перезвонил и лично поговорил с Артемом. Вокруг в очереди ждали человек десять, они очень удивились. Мужики говорили: «Это кого привезли?» — рассказал форвард «Амкала».
Я вернулся на поле после открытого перелома.
