Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.85
П2
2.12
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.87
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.74
П2
4.91
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.60
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.20
X
10.50
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.75
П2
4.94
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.95
П2
1.97
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.99
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Славия Пр
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.18
П2
1.42

Дзюба позвонил и поддержал сломавшего ногу Костюкова из «Амкала»: «В больнице мужики говорили: “Это кого привезли?”

Нападающий «Амкала» получил тяжелую травму в товарищеском матче с «Динамо» (3:2) в ноябре прошлого года. У него выявили открытый перелом большой берцовой и малой берцовой костей. Спустя 11 месяцев Костюков вернулся на поле в матче против Lit Energy в WINLINE Кубке Лиги.

Источник: Спортс"

"Пока ехали в больницу, подумал: надо записать кружок в телеграм. Это же медиафутбол, людям может быть интересно, что я чувствую.

Уже в больнице случилась забавная ситуация. Перед посещением доктора я отдал телефон брату. В этот момент позвонил Артем Дзюба — и через брата пожелал здоровья. Меня выкатили, я перезвонил и лично поговорил с Артемом. Вокруг в очереди ждали человек десять, они очень удивились. Мужики говорили: «Это кого привезли?» — рассказал форвард «Амкала».

Я вернулся на поле после открытого перелома.

Выиграй футболку Костюкова с автографом.

