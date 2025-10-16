Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Атлетик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
ПСВ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Бенрахма оштрафован на 10 000 фунтов за нападение двух его американских булли XL на человека и его собаку в 2023-м. Потерпевший получит компенсацию в 2500 фунтов

Напомним, бывшему вингеру «Вест Хэма» были предъявлены обвинения в том, что два его пса породы американский булли XL напали на человека в Лондоне в 2023 году.

Источник: Спортс"

Как сообщил магистратский суд Уиллсдена, потерпевший получил ссадины на руках и ногах в результате инцидента. Также пострадала его собака породы золотистый ретривер — его потребовалось лечение у ветеринара.

Футболист, выступавший на заседании по видеосвязи, заявил, что собаки сбежали через боковую калитку, которую оставил открытой работавший на него человек.

Судья Мэтт Джаббитт принял решение оштрафовать игрока «Неома» на 5000 фунтов за каждое из двух нападений. Бенрахма также обязали выплатить потерпевшему компенсацию в размере 2500 фунтов.