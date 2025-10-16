Бенрахма оштрафован на 10 000 фунтов за нападение двух его американских булли XL на человека и его собаку в 2023-м. Потерпевший получит компенсацию в 2500 фунтов

Как сообщил магистратский суд Уиллсдена, потерпевший получил ссадины на руках и ногах в результате инцидента. Также пострадала его собака породы золотистый ретривер — его потребовалось лечение у ветеринара.
Футболист, выступавший на заседании по видеосвязи, заявил, что собаки сбежали через боковую калитку, которую оставил открытой работавший на него человек.
Судья Мэтт Джаббитт принял решение оштрафовать игрока «Неома» на 5000 фунтов за каждое из двух нападений. Бенрахма также обязали выплатить потерпевшему компенсацию в размере 2500 фунтов.