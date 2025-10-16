Экс-вингер «Лаваля» Тамузо, обвинявший Pfizer в травмах из-за вакцинации от ковида, проиграл суд и апелляцию. Доказать причинно-следственную связь не удалось

Бывший вингер «Лаваля» Франсуа-Ксавье Фуму Тамузо завершил карьеру в 2024 году в возрасте 29 лет и подал в суд на фармацевтическую компанию Pfizer, обвинив ее в том, что произведенная ею вакцина от коронавируса является причиной его травм. Он также подал иск к Федерации футбола Франции (FFF) — организация обвинялась в том, что рекомендовала футболистам делать прививки.