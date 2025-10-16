«Барсу» подозревают в нарушении запрета на переговоры с Гризманном в 2019-м. Клуб заплатил «Атлетико» 15 млн евро, чтобы мадридцы не предоставляли RFEF доказательства, считает судья

Он предполагает, что каталонцы нарушили запрет на прямые переговоры с игроком без разрешения его клуба — такой вывод был сделан на основе электоронных писем, отправлявшихся во время тайных переговоров. Вышеупомянутый запрет не действует только в том случае, если до истечения контракта футболиста осталось менее 6 месяцев.
Судья отметил, что мадридский клуб обратился в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) из-за контактов «Барселоны» с Гризманном в период с февраля по март 2019 года — тогда у «блауграны» не было такого права.
«Чтобы избежать возможных санкций со стороны RFEF, лица, находящиеся под следствием, предположительно, провели прямые переговоры с “Атлетико” и достигли соглашения, которое предусматривало выплату 15 миллионов евро в обмен на непредоставление доказательств для начатого разбирательства», — говорится в постановлении суда.
«Чтобы придать выплатам законный вид, было якобы сымитировано, что [»Барселона«] получила право приоритетного выкупа нескольких игроков “Атлетико”. Эти факты могут представлять собой преступление в виде недобросовестного управления и/или мошенничества с бухгалтерией», — заключил судья.