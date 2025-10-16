Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аталанта
1
:
Атлетик
2
Все коэффициенты
П1
11.00
X
3.10
П2
1.53
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Челси
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
2.89
П2
40.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ювентус
2
:
Бенфика
0
Все коэффициенты
П1
1.01
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Марсель
0
:
Ливерпуль
1
Все коэффициенты
П1
20.00
X
4.60
П2
1.26
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
3
:
ПСВ
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Славия Пр
2
:
Барселона
3
Все коэффициенты
П1
28.00
X
6.50
П2
1.14
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

«Барсу» подозревают в нарушении запрета на переговоры с Гризманном в 2019-м. Клуб заплатил «Атлетико» 15 млн евро, чтобы мадридцы не предоставляли RFEF доказательства, считает судья

Судья, расследующий дело о трансферных выплатах «Барселоны» во время президентства Жозепа Бартомеу, счел, что подписание Антуана Гризманна должно быть приобщено к делу, сообщает El Mundo.

Источник: Sports.Ru

Он предполагает, что каталонцы нарушили запрет на прямые переговоры с игроком без разрешения его клуба — такой вывод был сделан на основе электоронных писем, отправлявшихся во время тайных переговоров. Вышеупомянутый запрет не действует только в том случае, если до истечения контракта футболиста осталось менее 6 месяцев.

Судья отметил, что мадридский клуб обратился в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) из-за контактов «Барселоны» с Гризманном в период с февраля по март 2019 года — тогда у «блауграны» не было такого права.

«Чтобы избежать возможных санкций со стороны RFEF, лица, находящиеся под следствием, предположительно, провели прямые переговоры с “Атлетико” и достигли соглашения, которое предусматривало выплату 15 миллионов евро в обмен на непредоставление доказательств для начатого разбирательства», — говорится в постановлении суда.

«Чтобы придать выплатам законный вид, было якобы сымитировано, что [»Барселона«] получила право приоритетного выкупа нескольких игроков “Атлетико”. Эти факты могут представлять собой преступление в виде недобросовестного управления и/или мошенничества с бухгалтерией», — заключил судья.