«Семаку уже пора покинуть “Зенит”. Что нового он может дать? Я не знаю, вы тоже. Команде нужна свежая кровь для завоевания чемпионства». Петржела о петербуржцах

Что нового может дать Семак команде? Я не знаю, вы тоже не знаете", — сказал бывший тренер сине-бело-голубых.
Петербургский клуб занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 20 очков после 11 туров.
«У “Зенита” отличные шансы выиграть чемпионат, они уже много раз доказали свою силу. Но не знаю, смогут ли он это сделать с Семаком. Ему уже пора покинуть команду, “Зениту” нужна свежая кровь, новый вызов для завоевания чемпионства.
