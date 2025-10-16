«Семаку уже пора покинуть “Зенит”. Что нового он может дать? Я не знаю, вы тоже. Команде нужна свежая кровь для завоевания чемпионства». Петржела о петербуржцах

«У “Зенита” отличные шансы выиграть чемпионат, они уже много раз доказали свою силу. Но не знаю, смогут ли он это сделать с Семаком. Ему уже пора покинуть команду, “Зениту” нужна свежая кровь, новый вызов для завоевания чемпионства.