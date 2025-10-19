Фанаты «Баварии» вывесили баннеры против возвращения Боатенга в клуб: «Тот, кто дает место преступнику, разделяет его вину — Боатенг, иди на ###!»

«Тот, кто дает место преступнику, разделяет его вину — Боатенг, иди на ###!».
«Нашему клубу не место для моральных ублюдков. Больше никакого места для Боатенга».
«Никакой сцены и площадки для преступников. Убирайся, Боатенг!».
Бывший защитник «Баварии», ранее завершивший карьеру, намерен приехать в расположение мюнхенского клуба для прохождения стажировки.
Ранее Боатенг обвинялся в доведении до самоубийства бывшей девушки Касии Ленхардт, чье тело обнаружили в 2021 году.
Также футболист был обвинен в нанесении телесных повреждений бывшей девушке и матери двух дочерей Шерин Зенлер. Региональный суд в Мюнхене вынес решение по делу об избиении Зенлер. Боатенг получил условный штраф в размере 200 тысяч евро.
Фанаты «Баварии» также создали петицию против возвращения Боатенга.