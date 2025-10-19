Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Фанаты «Баварии» вывесили баннеры против возвращения Боатенга в клуб: «Тот, кто дает место преступнику, разделяет его вину — Боатенг, иди на ###!»

Во время матча 7-го тура Бундеслиги против «Боруссии» (2:1) на фанатской трибуне «Альянц Арены» появились баннеры со следующим содержанием.

«Тот, кто дает место преступнику, разделяет его вину — Боатенг, иди на ###!».

«Нашему клубу не место для моральных ублюдков. Больше никакого места для Боатенга».

«Никакой сцены и площадки для преступников. Убирайся, Боатенг!».

Бывший защитник «Баварии», ранее завершивший карьеру, намерен приехать в расположение мюнхенского клуба для прохождения стажировки.

Ранее Боатенг обвинялся в доведении до самоубийства бывшей девушки Касии Ленхардт, чье тело обнаружили в 2021 году.

Также футболист был обвинен в нанесении телесных повреждений бывшей девушке и матери двух дочерей Шерин Зенлер. Региональный суд в Мюнхене вынес решение по делу об избиении Зенлер. Боатенг получил условный штраф в размере 200 тысяч евро.

Фанаты «Баварии» также создали петицию против возвращения Боатенга.