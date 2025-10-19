Фанаты «Баварии» вывесили баннеры против возвращения Боатенга в клуб: «Тот, кто дает место преступнику, разделяет его вину — Боатенг, иди на ###!»

Также футболист был обвинен в нанесении телесных повреждений бывшей девушке и матери двух дочерей Шерин Зенлер. Региональный суд в Мюнхене вынес решение по делу об избиении Зенлер. Боатенг получил условный штраф в размере 200 тысяч евро.