Воробьев о голе ЦСКА от углового флага: «Хотел подать, но получилось как получилось. Удар получился фантастическим. Посвящаю семье»

— Что скажете по игре?
— Все молодцы. Было много моментов, которые не удалось реализовать. Нам есть над чем работать.
— Вы так и хотели забить?
— Хотел подать, но получилось как получилось. Удар получился фантастическим. Гол посвящаю семье.
— Вам не жалко вратаря ЦСКА?
— Его ошибка тоже есть. Хорошо, что он ошибся.
— Многих удивило, что вы побежали за мячом.
— Я увидел, что он не выйдет, и побежал. Футбольный бог вознаградил за старание.
— Но почему побежали?
— Это моя работа — делать черную работу.
— Удивились, что вокруг никого не было из ЦСКА?
— Почему? Пока я разворачивался, меня могли накрыть.
— Вы опытный футболист. Можете припомнить что‑то подобное из вашей карьеры?
— В ФНЛ в Нижнем Новгороде забивал хорошим ударом. Тогда пробил с лета.
— Можно ли сказать, что вы фаворит чемпионской гонки?
— Все будет известно в конце. Каждый соперник не подарок. Можно как выиграть, так и проиграть. Нам важно продолжать в том же духе. Мастерства у нас хватает. Все зависит от того, как настроимся, подготовим голову, ментально будем готовы.
— Считаете ли вы себя сильнейшим футболистом России?
— Не чувствую себя самым сильным нападающим. У нас есть много хороших нападающих.
— Считаете ли этот год для себя лучшим в карьере?
— Давайте к этому вопросу вернемся к концу чемпионату, — сказал Воробьев.
Галактионов о голе Воробьева от углового флага: «Зряче внешней стороной стопы вырезал мяч и наказал вратаря за ошибку».