Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Воробьев о голе ЦСКА от углового флага: «Хотел подать, но получилось как получилось. Удар получился фантастическим. Посвящаю семье»

«Локомотив» разгромил армейцев в 12-м туре Мир РПЛ (3:0). Форвард железнодорожников Воробьев забил второй мяч команды, нанеся удар от углового флага.

Источник: Спортс"

— Что скажете по игре?

— Все молодцы. Было много моментов, которые не удалось реализовать. Нам есть над чем работать.

— Вы так и хотели забить?

— Хотел подать, но получилось как получилось. Удар получился фантастическим. Гол посвящаю семье.

— Вам не жалко вратаря ЦСКА?

— Его ошибка тоже есть. Хорошо, что он ошибся.

— Многих удивило, что вы побежали за мячом.

— Я увидел, что он не выйдет, и побежал. Футбольный бог вознаградил за старание.

— Но почему побежали?

— Это моя работа — делать черную работу.

— Удивились, что вокруг никого не было из ЦСКА?

— Почему? Пока я разворачивался, меня могли накрыть.

— Вы опытный футболист. Можете припомнить что‑то подобное из вашей карьеры?

— В ФНЛ в Нижнем Новгороде забивал хорошим ударом. Тогда пробил с лета.

— Можно ли сказать, что вы фаворит чемпионской гонки?

— Все будет известно в конце. Каждый соперник не подарок. Можно как выиграть, так и проиграть. Нам важно продолжать в том же духе. Мастерства у нас хватает. Все зависит от того, как настроимся, подготовим голову, ментально будем готовы.

— Считаете ли вы себя сильнейшим футболистом России?

— Не чувствую себя самым сильным нападающим. У нас есть много хороших нападающих.

— Считаете ли этот год для себя лучшим в карьере?

— Давайте к этому вопросу вернемся к концу чемпионату, — сказал Воробьев.

Галактионов о голе Воробьева от углового флага: «Зряче внешней стороной стопы вырезал мяч и наказал вратаря за ошибку».