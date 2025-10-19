Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Гаскойн не бросит пить: «Я делаю это просто так, не думая про вчера и завтра. Я не изменился и даже не знаю, как это сделать, я умру Газзой. Я ранил родителей, но больше всего ранишь себя»

"Джимми Гривз бросил пить, но это Джимми Гривз. Я не Джимми Гривз и не Джордж Бест. Я не напиваюсь потому, что ненавижу маму с папой или публику. Дело не в этом. Я делаю это просто так.

Источник: Спортс"

Может, потом пожалею. Но я не думаю о вчера, не думаю о завтра. Я думаю только о сегодняшнем дне и живу сегодняшним днем.

Я не изменился, я не могу измениться, я не знаю даже, как это сделать. Я, наверное, умру Газзой. Но мне нечего скрывать. Сейчас вся страна знает, что я натворил.

Я пил, потому что хотел пить, а потом жалел о последствиях. Теперь, если срываюсь, не ухожу в запой на недели, как раньше.

Оглядываясь назад, думаю, я, наверное, причинял сильную боль родителям. Но об этом не думаешь. Больше всего ты ранишь самого себя", — сказал бывший полузащитник сборной Англии.