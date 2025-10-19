Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Первый темнокожий игрок в истории «Ливерпуля» Гэйл о юношестве: «Я сталкивался с расизмом на улицах, в школе — везде. Это было время расовой напряженности между нами и полицией»

Экс-футболист мерсисайдцев Говард Гэйл встретился с полузащитником Кертисом Джонсом. Они обсудили тему расизма в рамках месяца черной истории.

Источник: Спортс"

"Я родился в Токстете в 1958 году, в самом сердце сообщества чернокожих. Через шесть месяцев после моего рождения мы переехали в район на севере города. Я рос не в сообществе чернокожих, а в сообществе белых. Я сталкивался с расизмом на улицах, я сталкивался с расизмом в школе, я сталкивался с расизмом везде, куда бы я ни пошел.

Это было время расовой напряженности между сообществом и полицией. И в 1981 году это привело к полномасштабным беспорядкам. Молодым чернокожим парням, как я, было непросто", — сказал Гэйл.

Говард выступал за мерсисайдцев с 1977 по 1983 год.

Первый темнокожий игрок в истории «Ливерпуля» Гэйл обсудил расизм с Джонсом: «Оскорбления меня раззадоривали. Мне нравилось надирать этим людям задницы и унижать их».