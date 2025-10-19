Первый темнокожий игрок в истории «Ливерпуля» Гэйл о юношестве: «Я сталкивался с расизмом на улицах, в школе — везде. Это было время расовой напряженности между нами и полицией»

"Я родился в Токстете в 1958 году, в самом сердце сообщества чернокожих. Через шесть месяцев после моего рождения мы переехали в район на севере города. Я рос не в сообществе чернокожих, а в сообществе белых. Я сталкивался с расизмом на улицах, я сталкивался с расизмом в школе, я сталкивался с расизмом везде, куда бы я ни пошел.