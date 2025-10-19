Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Судья Данкерт о засчитанном голе Кейна «Боруссии»: «Это был не толчок в спину Гирасси, а обычная для Бундеслиги борьба. Я был уверен в своем решении, ВАР подтвердил его»

«Бавария» обыграла дортмундскую команду со счетом 2:1 в 7-м туре Бундеслиги.

Источник: Спортс"

Английский нападающий открыл счет на 22-й минуте, пробив головой после подачи с углового. Главный тренер «Боруссии» Нико Ковач высказал мнение, что взятие ворот нужно было отменить из-за толчка в спину Серу Гирасси.

"Это был не толчок, не удар в спину Гирасси. Соответственно, я был твердо уверен в своем решении засчитать этот гол. Я также передал это своему видеоассистенту, который подтвердил это еще раз.

[Эта борьба] — это обычное дело в Бундеслиге, и именно поэтому я засчитал этот гол. Если ситуация изменится, то за такое будут назначаться пенальти. Я не думаю, что кто-то в немецком футболе этого хочет", — сказал главный арбитр встречи Бастиан Данкерт.