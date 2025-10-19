Талалаев о работе Европе: «Сначала надо доказать в России. Амбиции остаются, но если и ехать, то с конкретным умением давать результат»

Мне очень много дала работа в Армении. Год проведенный там, стоит, наверное, трех или пяти где-то еще. Также как и работа в «Ахмате»: два с половиной года как пять еще где-то.
Наверное тот опыт, которого набрался наш тренерский штаб, помогает сейчас добывать результат. Думаю, что если и ехать в Европу, то уже с конкретным умением давать результат«, — сказал главный тренер “Балтики”.
«Балтика» Талалаева на данный момент занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ с 20 очками после 11 игр. Отставание от лидирующего «Локомотива» — 6 баллов при игре в запасе.