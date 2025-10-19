Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Талалаев о работе Европе: «Сначала надо доказать в России. Амбиции остаются, но если и ехать, то с конкретным умением давать результат»

"Конечно, амбиции попробовать себя в Европе остаются внутри. Но сначала надо доказать здесь. Надо добиться результатов определенных в России, а потом, конечно, попробовать в Европе.

Источник: Спортс"

Мне очень много дала работа в Армении. Год проведенный там, стоит, наверное, трех или пяти где-то еще. Также как и работа в «Ахмате»: два с половиной года как пять еще где-то.

Наверное тот опыт, которого набрался наш тренерский штаб, помогает сейчас добывать результат. Думаю, что если и ехать в Европу, то уже с конкретным умением давать результат«, — сказал главный тренер “Балтики”.

«Балтика» Талалаева на данный момент занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ с 20 очками после 11 игр. Отставание от лидирующего «Локомотива» — 6 баллов при игре в запасе.