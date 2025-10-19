Киву после победы над «Ромой»: «Это заслуга игроков “Интера”, оставивших позади разочарования прошлого сезона и показывающих, что мы можем конкурировать во всех турнирах»

"Все это — заслуга ребят, которые сразу взялись за дело: они оставили позади разочарования прошлого сезона и работают, чтобы продолжать показывать, что мы сильная команда, которая может конкурировать во всех соревнованиях. Я горжусь тем, как они работают и психологически готовятся к определенным матчам.
Мы пытаемся прессинговать по всему полю, но в некоторых матчах это просто невозможно. В первом тайме мы старались изо всех сил, но у нас была только одна тренировка в полном составе. Все было достаточно хорошо, пока хватало энергии«, — сказал главный тренер “Интера” в эфире Sky Sport Italia.