Киву после победы над «Ромой»: «Это заслуга игроков “Интера”, оставивших позади разочарования прошлого сезона и показывающих, что мы можем конкурировать во всех турнирах»

Мы пытаемся прессинговать по всему полю, но в некоторых матчах это просто невозможно. В первом тайме мы старались изо всех сил, но у нас была только одна тренировка в полном составе. Все было достаточно хорошо, пока хватало энергии«, — сказал главный тренер “Интера” в эфире Sky Sport Italia.