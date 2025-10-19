Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Киву после победы над «Ромой»: «Это заслуга игроков “Интера”, оставивших позади разочарования прошлого сезона и показывающих, что мы можем конкурировать во всех турнирах»

"Все это — заслуга ребят, которые сразу взялись за дело: они оставили позади разочарования прошлого сезона и работают, чтобы продолжать показывать, что мы сильная команда, которая может конкурировать во всех соревнованиях.

"Все это — заслуга ребят, которые сразу взялись за дело: они оставили позади разочарования прошлого сезона и работают, чтобы продолжать показывать, что мы сильная команда, которая может конкурировать во всех соревнованиях. Я горжусь тем, как они работают и психологически готовятся к определенным матчам.

Мы пытаемся прессинговать по всему полю, но в некоторых матчах это просто невозможно. В первом тайме мы старались изо всех сил, но у нас была только одна тренировка в полном составе. Все было достаточно хорошо, пока хватало энергии«, — сказал главный тренер “Интера” в эфире Sky Sport Italia.