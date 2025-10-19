«Хочу поздравить ребят в черном с победой — творят дичь какую-то. Надеюсь, РФС пересмотрит их работу». Игрок владивостокского «Динамо» Почивалин о судействе против «Кубани»

После матча защитник владивостокского «Динамо» Валерий Почивалин остался недоволен судейством в игре.
"Хотелось бы поздравить ребят в черном с победой. Просто по-человечески это какая-то дичь происходит. Чем ниже лига, тем [больше] они творят что хотят. Мы летим столько километров — для чего? Чтобы вот эти ребята делали что хотели на поле. Дайте поиграть в футбол, выяснить, кто сильнее, в игре именно. Вместо этого они творят дичь какую-то.
Я надеюсь, РФС пересмотрит детально их работу. И этих ребят больше никогда не увидит в футболе", — заявил Почивалин.
После 14 матчей «Серебра» Второй лиги А «Динамо» идет шестым в таблице, «Кубань» находится на пятой строчке.