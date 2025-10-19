Месси стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата MLS

Ричмонд
Футбол. Кубок России
18:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.60
П2
9.25
Футбол. Лига Европы
19:45
Брага
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.62
П2
3.63
Футбол. Лига Европы
19:45
Бранн
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.72
П2
3.57
Футбол. Лига Европы
19:45
ФКСБ
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
5.65
X
4.04
П2
1.65
Футбол. Лига Европы
19:45
Фенербахче
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.73
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
19:45
Фейеноорд
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.45
П2
5.70
Футбол. Лига Европы
19:45
Гоу Эхед Иглз
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
7.22
X
5.21
П2
1.43
Футбол. Лига Европы
19:45
Генк
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.80
П2
2.26
Футбол. Лига Европы
19:45
Лион
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.58
П2
5.33
Футбол. Лига Европы
19:45
Зальцбург
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.85
П2
3.49
Футбол. Лига конференций
19:45
АЕК
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.27
П2
10.75
Футбол. Лига конференций
19:45
Брейдаблик
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.94
П2
3.34
Футбол. Лига конференций
19:45
Дрита
:
Омония
Все коэффициенты
П1
3.89
X
3.83
П2
1.95
Футбол. Лига конференций
19:45
Хеккен
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
4.42
X
4.05
П2
1.80
Футбол. Лига конференций
19:45
Риека
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.62
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
19:45
Шахтер
:
Легия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.04
П2
4.39
Футбол. Лига конференций
19:45
Шкендия
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.43
П2
3.45
Футбол. Лига конференций
19:45
Рапид В
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.34
X
3.65
П2
2.19
Футбол. Лига конференций
19:45
Страсбур
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.90
П2
6.50
Футбол. Кубок России
21:00
Балтика
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.45
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2

Месси стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата MLS

Форвард «Интер Майами» забил 29 мячей.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).

В заключительном матче Месси забил три мяча в ворота «Нэшвилла» (5:2). Аргентинец забил 29 мячей в регулярном чемпионате. «Интер Майами» занял третье место в Восточной конференции и вышел в плей-офф.

В первом раунде плей-офф «Интер Майами» сыграет с «Нэшвиллом». Серия пройдет до двух побед. Первый матч состоится 24 октября в Майами.

Месси 38 лет, с 2023 года он выступает за «Интер Майами». По ходу карьеры Месси играл за испанскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен». Вместе с «Барселоной» нападающий стал десятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец является обладателем восьми «Золотых мячей». В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008).