Поттер устно согласовал контракт со сборной Швеции. Соглашение с экс-тренером «Челси» — до марта 2026-го

Футбол. Кубок России
18:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.60
П2
9.25
Футбол. Лига Европы
19:45
Брага
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.62
П2
3.65
Футбол. Лига Европы
19:45
Бранн
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.72
П2
3.57
Футбол. Лига Европы
19:45
ФКСБ
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
5.65
X
4.04
П2
1.65
Футбол. Лига Европы
19:45
Фенербахче
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.73
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
19:45
Фейеноорд
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.45
П2
5.70
Футбол. Лига Европы
19:45
Гоу Эхед Иглз
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
7.50
X
5.37
П2
1.40
Футбол. Лига Европы
19:45
Генк
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.80
П2
2.26
Футбол. Лига Европы
19:45
Лион
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.58
П2
5.33
Футбол. Лига Европы
19:45
Зальцбург
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.85
П2
3.49
Футбол. Лига конференций
19:45
АЕК
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.16
П2
10.50
Футбол. Лига конференций
19:45
Брейдаблик
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.86
П2
3.27
Футбол. Лига конференций
19:45
Дрита
:
Омония
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.92
П2
1.88
Футбол. Лига конференций
19:45
Хеккен
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
4.26
X
3.99
П2
1.84
Футбол. Лига конференций
19:45
Риека
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.64
X
3.60
П2
2.10
Футбол. Лига конференций
19:45
Шахтер
:
Легия
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.99
П2
4.26
Футбол. Лига конференций
19:45
Шкендия
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.43
П2
3.55
Футбол. Лига конференций
19:45
Рапид В
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.34
X
3.65
П2
2.19
Футбол. Лига конференций
19:45
Страсбур
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.88
П2
6.60
Футбол. Кубок России
21:00
Балтика
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.45
П2
2.87
Футбол. Лига Европы
22:00
Рома
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.59
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
22:00
Сельта
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.87
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Селтик
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.84
П2
6.42
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.66
П2
6.46
Футбол. Лига Европы
22:00
Лилль
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.22
П2
5.45
Футбол. Лига Европы
22:00
Маккаби
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
3.24
X
3.66
П2
2.23
Футбол. Лига Европы
22:00
Мальме
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.43
П2
2.45
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.31
П2
2.88
Футбол. Лига Европы
22:00
Янг Бойз
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.81
П2
4.37
Футбол. Лига конференций
22:00
АЗ
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.06
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.75
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Хамрун Спартанс
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
6.24
X
4.57
П2
1.54
Футбол. Лига конференций
22:00
Линколн
:
Лех
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.40
П2
1.24
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.20
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Самсунспор
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.79
П2
4.21
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Целе
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Сигма
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.41
П2
2.49
Футбол. Лига конференций
22:00
Университатя Кр
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.80
П2
4.05
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2

Поттер устно согласовал контракт со сборной Швеции. Соглашение с экс-тренером «Челси» — до марта 2026-го

Экс-тренер «Челси», «Брайтона» и «Вест Хэма» устно согласовал контракт со Шведским футбольным союзом до марта 2026 года, когда завершится отбор ЧМ-2026 и стыковые матчи, сообщает Expressen.

Источник: Спортс"

Примечательно, что ранее 50-летний англичанин уже работал в Швеции, возглавляя «Эстерсунд» с 2011 по 2018 год.

Сборная Швеции в своей группе идет на последнем месте, набрав 1 очко в 4 играх. В ноябре команда сыграет со Швейцарией и Словенией.