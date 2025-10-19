Ричмонд
Тренер «Тюмени» Касимов о кричавшем фанату «рот закрой свой ## ###» форварде Болове: «Я всегда за футболистов, это как ребенок, который может нашкодить, но от этого менее родным не станет»

После поражения от «Алании» (0:2) в матче Leon Второй лиги А 11 октября Руслан Болов повздорил с болельщиком тюменской команды.

Источник: Спортс"

— Кроме падений что-то можешь? — спросил фанат.

— Рот закрой свой ## ### (на фиг), пока я тебе ##### (лицо) не сломал, — ответил Болов.

За эти реплики игрока оштрафовали на 50 тысяч рублей.

"Руслан — человек эмоциональный. Это как раз к вопросу о несправедливости критики. Его можно критиковать за нереализованные моменты. Но, на мой взгляд, его нельзя упрекать в нежелании.

Я всегда буду на стороне футболистов. Для меня они лучшие. Я буду всегда за них. Это как ребенок, который может нашкодить, совершить проступок, но от этого менее родным не становится.

Да, его наказали в рамках регламента. Есть закон. Он ответит по всей строгости. Понятно, что мы с ним поговорили. Я призвал его все-таки быть терпимее, сдержаннее.

Я не хочу говорить слово «провокация». Не верю, что наши болельщики способны на такое. Но, скажем так, имеют право предъявить претензии. Вопрос в подаче, формулировке.

Надеюсь, что больше подобных инцидентов не случится«, — отметил исполняющий обязанности главного тренера “Тюмени” Тимур Касимов.