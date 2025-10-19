Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Арсенал
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
1.86
X
2.90
П2
7.03
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Байер
1
:
ПСЖ
4
Все коэффициенты
П1
92.00
X
19.00
П2
1.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Копенгаген
1
:
Боруссия Д
1
Все коэффициенты
П1
4.52
X
2.56
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Бенфика
0
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.10
П2
15.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
ПСВ
2
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.60
П2
5.50
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Юнион
0
:
Интер
2
Все коэффициенты
П1
47.00
X
11.20
П2
1.05
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
Все коэффициенты
П1
60.00
X
15.00
П2
1.05
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Фонт — Лапорте: «Вы заодно с Пересом, а это колоссальный риск для “Барсы”. У пропаганды ноги коротки, за 5 лет набрался длиннющий список невыполненных обещаний и лжи»

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» обратился к Лапорте через соцсети, реагируя его выступление на Ассамблее клуба, в котором действующий президент упомянул о «темных силах», пытающихся дестабилизировать клуб, но при этом отказался называть имена.

«Назовите имена, господин президент! Вы имеете в виду кулес (болельщиков “Барсы” — Спортс»"), которые проливают свет на обманы последних лет — как мы это делали в случае с Бартомеу?

Партнеры клуба должны знать, что вы заодно с Флорентино (Пересом, президентом «Реала» — Спортс«“), а это представляет собой колоссальный риск. У пропаганды ноги коротки.

Они врут прямо в лицо делегатам без всякого зазрения совести. Ошибки могут быть понятны, но ложь — неприемлема. Прошло уже пять лет, за это время набрался длиннющий список невыполненных обещаний и лжи.

Моя цель — не победа ради победы. Я ставлю приоритетом контроль и защиту клуба от лжи. Время расставит все по местам. Как это было с Бартомеу", — написал Фонт.