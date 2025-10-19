Фонт — Лапорте: «Вы заодно с Пересом, а это колоссальный риск для “Барсы”. У пропаганды ноги коротки, за 5 лет набрался длиннющий список невыполненных обещаний и лжи»

«Назовите имена, господин президент! Вы имеете в виду кулес (болельщиков “Барсы” — Спортс»"), которые проливают свет на обманы последних лет — как мы это делали в случае с Бартомеу?
Партнеры клуба должны знать, что вы заодно с Флорентино (Пересом, президентом «Реала» — Спортс«“), а это представляет собой колоссальный риск. У пропаганды ноги коротки.
Они врут прямо в лицо делегатам без всякого зазрения совести. Ошибки могут быть понятны, но ложь — неприемлема. Прошло уже пять лет, за это время набрался длиннющий список невыполненных обещаний и лжи.
Моя цель — не победа ради победы. Я ставлю приоритетом контроль и защиту клуба от лжи. Время расставит все по местам. Как это было с Бартомеу", — написал Фонт.