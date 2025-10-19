Каррагер о «Ливерпуле»: «Надо строить команду вокруг Исака и Виртца. Салах не должен выходить в старте в выездных матчах, где нужна помощь фулбеку. На “Энфилде” они доминируют»

У «Ливерпуля» два выездных матча — в Лиге чемпионов против «Айнтрахта» во Франкфурте и затем против «Брентфорда» в чемпионате. Я не думаю, что Салах должен начинать оба матча в старте. Он должен всегда выходить на «Энфилде», потому что «Ливерпуль» там доминирует, держит мяч у штрафной, и чаще всего он забивает в таких ситуациях — как сегодня. Но в выездных играх, где нужна помощь крайним защитникам, Салах не должен выходить с первых минут, по крайней мере, в такой форме", — сказал Каррагер.