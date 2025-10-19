Ньом удален за удар рукой в лицо Винисиусу через минуту после выхода на поле в игре «Хетафе» — «Реал». Вторую желтую получил за фол на бразильце и Санкрис

Защитник «Хетафе» появился на 76-й минуте игры 9-го тура Ла Лиги, заняв место Кико Фемении. Уже на 77-й экс-футболист сборной Камеруна на фланге столкнулся с Винисиусом Жуниором и выставленной в сторону рукой попал тому в лицо. Бразилец упал на газон.
Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро сразу принял решение удалить Ньома. Повтор он не смотрел.
На 84-й минуте «Хетафе» и вовсе остался вдевятером. За удар Винисиусу сзади по ногам вторую желтую получил Алекс Санкрис.
