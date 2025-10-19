Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Ньом удален за удар рукой в лицо Винисиусу через минуту после выхода на поле в игре «Хетафе» — «Реал». Вторую желтую получил за фол на бразильце и Санкрис

Защитник «Хетафе» появился на 76-й минуте игры 9-го тура Ла Лиги, заняв место Кико Фемении. Уже на 77-й экс-футболист сборной Камеруна на фланге столкнулся с Винисиусом Жуниором и выставленной в сторону рукой попал тому в лицо.

Источник: Спортс"

Защитник «Хетафе» появился на 76-й минуте игры 9-го тура Ла Лиги, заняв место Кико Фемении. Уже на 77-й экс-футболист сборной Камеруна на фланге столкнулся с Винисиусом Жуниором и выставленной в сторону рукой попал тому в лицо. Бразилец упал на газон.

Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро сразу принял решение удалить Ньома. Повтор он не смотрел.

На 84-й минуте «Хетафе» и вовсе остался вдевятером. За удар Винисиусу сзади по ногам вторую желтую получил Алекс Санкрис.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ».