«Маккаби» подтвердил, что фанатов клуба не будет на матче с «Астон Виллой»: «В результате лжи и ненависти была создана токсичная атмосфера, которая ставит под сомнение безопасность болельщиков&ra

"Мы признаем усилия правительства и полиции Великобритании по обеспечению безопасного посещения матча обеими группами болельщиков и благодарны за сообщения о поддержке со стороны футбольного сообщества и общества в целом.
Мы, как клуб, считаем, что футбол должен объединять людей, а не разобщать их, и никто не должен чувствовать себя в опасности из-за простого желания прийти и поддержать свою команду или испытывать какие-либо сомнения по поводу того, приводить ли с собой семью и друзей.
У нас большой опыт в объединении людей. Мы способствуем продвижению футбольных талантов со всего мира, независимо от расы или вероисповедания. В состав нашей основной команды входят игроки-мусульмане, христиане и евреи, и наши болельщики также не разделяются по этническому и религиозному признакам. Мы также неустанно работаем над искоренением расизма среди наиболее экстремистских элементов нашей фанатской базы.
К сожалению, эти проблемы не ограничиваются израильским футболом, спорт сталкивается с ними по всему миру, в том числе и в Великобритании. Очевидно, что различные укоренившиеся группы лиц стремятся очернить фанатов «Маккаби» Тель-Авив, большинство из которых не имеют ничего общего с расизмом или хулиганством любого рода.
Последний пример — люди, которые поспешили обвинить наших болельщиков в отмене вчерашнего дерби. Это не соответствует действительности, но в это легче поверить, чем сомневаться, особенно когда это соответствует информационной повестке.
Наши фанаты регулярно ездят по всей Европе без происшествий, и предположение о том, что нашим фанатам не разрешают посещать матчи из-за их поведения, является попыткой исказить реальность и оправдать реальные причины, лежащие в основе решения о недопуске наших фанатов. Наши болельщики и еврейская община слишком хорошо знают эту тактику, и все они прекрасно понимают, к чему это может привести.
Мы также обеспокоены вмешательством сеющих рознь фигур, которые не представляют ценности нашего клуба. Мы осуждаем все отвратительные взгляды, которым нет места в футболе. В результате лжи, наполненной ненавистью, была создана токсичная атмосфера, которая ставит под сомнение безопасность наших фанатов, желающих посетить мероприятие. Подстрекательская риторика, распространение полуправды — это всегда вредно, но в данном конкретном случае звучащие замечания вызывают наибольшее беспокойство.
Возможно, стоит внимательнее присмотреться к информационной повестке, о которой мы говорим — не ради «Маккаби» Тель-Авив или футбола, а ради общества и его основополагающих ценностей.
Благополучие и безопасность наших болельщиков имеют первостепенное значение, и, исходя из извлеченных тяжелых уроков, мы приняли решение отказаться от посещения матча болельщиками, и наше решение следует понимать в этом контексте. Мы надеемся, что обстоятельства изменятся, и с нетерпением ждем возможности сыграть в Бирмингеме в спортивной обстановке в ближайшем будущем", — говорится в заявлении клуба.