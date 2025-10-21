«Маккаби» подтвердил, что фанатов клуба не будет на матче с «Астон Виллой»: «В результате лжи и ненависти была создана токсичная атмосфера, которая ставит под сомнение безопасность болельщиков&ra

Наши фанаты регулярно ездят по всей Европе без происшествий, и предположение о том, что нашим фанатам не разрешают посещать матчи из-за их поведения, является попыткой исказить реальность и оправдать реальные причины, лежащие в основе решения о недопуске наших фанатов. Наши болельщики и еврейская община слишком хорошо знают эту тактику, и все они прекрасно понимают, к чему это может привести.