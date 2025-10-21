Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

«Сраный негр, тебе платят зарплату из моих налогов». Мужчину, оскорблявшего детского тренера в Испании, приговорили к 6 месяцам тюрьмы

Суд Альмерии приговорил к шести месяцам тюремного заключения мужчину, оскорблявшего тренера детской команды на расовой почве. Инцидент произошел во время турнира среди игроков в возрасте от 12 до 14 лет в июле 2023 года.

Во время одного из матчей обвиняемый подошел к тренеру эквадорского происхождения и стал его оскорблять, выкрикивая такие фразы, как «Сраный негр, тебе платят зарплату из моих налогов» и «Я поговорю с мэром, чтобы тебя уволили».

Обвиняемый заключил соглашение о признании вины с прокуратурой, что позволило сократить срок наказания — изначально обвинение требовало приговорить его к 16 месяцам лишения свободы.

Мужчина обязан платить штраф в размере четырех евро в день на протяжении шести месяцев, а также выплатить компенсацию морального ущерба в размере 1500 евро. У него есть три дня на запрос о том, чтобы его тюремное заключение заменили на условное.