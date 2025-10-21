Григорян о «Балтике»: «Они разрушили игру всех своих топ-соперников. Талалаев лучше всех в стране готовит команду в функциональном плане. Может, это и не искусство, но качественное ремесло»

«Балтика» с огромным преимуществом лидирует в чемпионате по проценту выигранных единоборств в обороне. Эта команда невероятно хороша в том, чтобы ломать игру противника.
Они разрушили игру всех топовых соперников, с которыми встретились в рамках РПЛ. Ведущие команды лиги думали только о том, как бы поднять голову в этих матчах.
Талалаев лучше всех в стране готовит команду в функциональном плане. Отсюда же выигранные подборы и точные длинные передачи.
Может, это и не искусство, какое можно увидеть в лучших играх ЦСКА и «Локомотива», но это качественное ремесло«, — считает бывший главный тренер “Анжи”.