Вратарь «Зенита» Адамов о гонке в РПЛ: «Надо догонять тех, кто пока выше, а потом перегонять. С таким настроем выходим на каждую игру»

Футбол. Кубок России
18:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.60
П2
9.25
Футбол. Лига Европы
19:45
Брага
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.62
П2
3.63
Футбол. Лига Европы
19:45
Бранн
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.72
П2
3.57
Футбол. Лига Европы
19:45
ФКСБ
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
5.65
X
4.04
П2
1.65
Футбол. Лига Европы
19:45
Фенербахче
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.73
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
19:45
Фейеноорд
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.45
П2
5.70
Футбол. Лига Европы
19:45
Гоу Эхед Иглз
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
7.22
X
5.21
П2
1.43
Футбол. Лига Европы
19:45
Генк
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.80
П2
2.26
Футбол. Лига Европы
19:45
Лион
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.58
П2
5.33
Футбол. Лига Европы
19:45
Зальцбург
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.85
П2
3.49
Футбол. Лига конференций
19:45
АЕК
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.27
П2
10.75
Футбол. Лига конференций
19:45
Брейдаблик
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.94
П2
3.34
Футбол. Лига конференций
19:45
Дрита
:
Омония
Все коэффициенты
П1
3.89
X
3.83
П2
1.95
Футбол. Лига конференций
19:45
Хеккен
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
4.42
X
4.05
П2
1.80
Футбол. Лига конференций
19:45
Риека
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.62
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
19:45
Шахтер
:
Легия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.04
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
19:45
Шкендия
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.43
П2
3.45
Футбол. Лига конференций
19:45
Рапид В
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.34
X
3.65
П2
2.20
Футбол. Лига конференций
19:45
Страсбур
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.90
П2
6.50
Футбол. Кубок России
21:00
Балтика
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.45
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2

Вратарь «Зенита» Адамов о гонке в РПЛ: «Надо догонять тех, кто пока выше, а потом перегонять. С таким настроем выходим на каждую игру»

В 12-м туре клуб из Санкт-Петербурга обыграл в гостях «Сочи» (3:0). С 23 очками после 12 игр команда занимает 4-е место в таблице, отставая от лидеров — «Локомотива» и «Краснодара» — на 3 балла.

Источник: Спортс"

— В целом игра у нас получалась, создавали много моментов. Со своей стороны скажу, что поначалу работы особо не было, во втором тайме она в какой‑то степени появилась. Но в любом случае на протяжении всего матча держал себя в тонусе. Чтобы не замерзнуть в Сочи (улыбается).

— Насколько счет 3:0 отразил характер игры?

— Считаю, полностью отражает. Все вытекало из нашей игры. Было несколько ударов по моим воротам в последние 15 минут. Не скажу, что они сложные.

— Когда выходили на поле «Фишта», держали в голове результаты матчей лидеров, которые сыграли накануне?

— Хочешь не хочешь, а все равно результаты видишь. Так что все все понимали. И отпускать тех, кто пока выше, точно не хотелось. Надо догонять, а потом перегонять. С таким настроем выходим на каждую игру.

— Вы не раз говорили, что Сочи — не чужой для вас город.

— Всегда потрясающее себя здесь чувствую, и всегда приятно сюда возвращаться. Этот город всегда в моем сердце, а каждый приезд — как к себе домой, — сказал вратарь «Зенита», ранее поигравший за «Сочи».