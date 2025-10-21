Дзюба об «Акроне»: «Если не оттолкнемся от матча с “Зенитом” и победы над “Пари НН”, от чего еще нам отталкиваться? Мы все — изначально за Тедеева»

С 11 очками «Акрон» занимает 12-е место в таблице. Сегодня команда сыграет с ЦСКА в гостях в рамках Фонбет Кубка России.
— Если мы не оттолкнемся от матча с «Зенитом» (1:1 — Спортс) и победы над «Пари НН», то от чего еще нам отталкиваться?
— Победа хотя бы на время прекратит слухи о возможной отставке Тедеева.
— Мы все — изначально за Тедеева. Не знаю, слухи ли не слухи, кто бы что ни говорил, но большинство игроков в «Акроне» благодаря Эдуардовичу и будут с ним вопреки всему.
Тедеев — наш главный человек, наш старший. У нас не было никаких сомнений, — сказал 37-летний форвард.