Матч-центр
Футбол. Кубок России
1-й тайм
ЦСКА
0
:
Акрон
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.40
П2
6.10
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Барселона
2
:
Олимпиакос П
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
15.20
П2
68.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Кайрат
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
2.01
X
2.55
П2
6.53
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.32
П2
6.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.30
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.86
X
3.90
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.35
П2
5.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСВ
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.69
П2
2.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Юнион
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.75
П2
1.73
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.24
П2
1.69
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Савиола о Месси: «Весь футбольный мир хотел, чтобы он выиграл ЧМ, Лео осчастливил всех нас. Я чувствую, что мы приближаемся к концу замечательной истории»

— Как вы думаете, сыграет ли он на чемпионате мира 2026 года?

Источник: Sports.Ru

— Я думаю, что Лео сам этого не знает, потому что я всегда думаю об этом, пытаюсь понять его мысли…

Победой на чемпионате мира он осчастливил всех нас, не только аргентинцев, но и весь футбольный мир, который хотел, чтобы Лео выиграл чемпионат мира. Я думаю, он сыграет [на ЧМ-2026]. Я вижу, что он полон энтузиазма, вовлечен, получает удовольствие.

Но я также чувствую, что мы приближаемся к концу замечательной истории. Я надеюсь, что завершение его карьеры будет соответствовать всему, что он нам дал", — сказал бывший нападающий сборной Аргентины.