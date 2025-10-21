Фермин о 6:1 с «Олимпиакосом» и первом хет-трике за «Барсу»: «Надеюсь, партнеры подпишут мне мяч, это все благодаря им. Мне комфортно играть атакующего хавбека, так могу показывать свой футбол»

«Это мечта, которая сбылась, мой первый хет-трик за “Барсу”. Теперь надеюсь, что партнеры по команде подпишут мне мяч, потому что все это благодаря им.
Мне комфортнее играть на позиции атакующего полузащитника, там я могу показывать свой футбол, забивать голы и отдавать передачи, но я готов помочь тренеру в любой ситуации.
Быть в стартовом составе на Эль-Класико? Это решение тренера«, — сказал полузащитник “Барселоны” в эфире Movistar Liga de Campeones.
Следующий матч «Барселона» проведет на выезде с «Реалом» 26 октября в 10-м туре Ла Лиги.