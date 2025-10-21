Азербайджанские СМИ приписали Вальверде слова, что «Атлетик» может победить «Карабах» 9:0. Эрнесто опроверг: «Можете представить, чтобы какой-нибудь тренер сказал такое? Возмутительно»

Перед игрой в азербайджанских СМИ появились сообщения о том, что главный тренер клуба из Бильбао якобы сказал своим игрокам, что они могут победить 9:0. Вальверде ответил на вопрос об этом на пресс-конференции.
«Это один из лучших вопросов, которые мне когда-либо задавали… и я хочу на него ответить. Можете себе представить, чтобы какой-нибудь тренер сказал такое своим игрокам? Возмутительно, что мне приписывают такие слова. “Карабах” выше нас в турнирной таблице потому, что они этого заслуживают. Мы должны оставаться скромными», — сказал испанский специалист.
«То, что говорят о нашем желании победить 9:0, — это ужасно. Мы уважаем их. Победа 1:0 была бы нормальным результатом. Это команда, которая играет свободно, у нее хорошая полузащита и атака. В составе много иностранных игроков — бразильцев, колумбийцев, поляков… Мы должны быть осторожны. Они хорошо играют в атаке. Они чемпионы своей страны и будут оказывать давление, чтобы победить. Они больше отдыхали, они часто ротируют состав», — добавил Вальверде.