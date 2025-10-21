Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Вратарь «Акрона» Тереховский о 1-м голе ЦСКА: «Вы же не с телефона смотрите, у вас столько ракурсов. Как можно было не увидеть, что мяч ушел?»

Армейцы победили в матче 6‑го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 3:2. Первый гол в ворота тольяттинцев был засчитан после просмотра ВАР. Судья Сергей Цыганок смотрел повтор на предмет возможного ухода мяча за пределы поля после прохода Матии Поповича, отдавшего ассист на Артема Шуманского.

Источник: Спортс"

Армейцы победили в матче 6‑го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 3:2. Первый гол в ворота тольяттинцев был засчитан после просмотра ВАР. Судья Сергей Цыганок смотрел повтор на предмет возможного ухода мяча за пределы поля после прохода Матии Поповича, отдавшего ассист на Артема Шуманского.

"Была интрига до самого конца. Я не понимаю ситуацию по первому голу. У вас столько ракурсов, вы же не с телефона смотрите. Как можно было не увидеть, что мяч ушел?

Сваливать все на этот гол не буду, все‑таки отыгрались. Хорошо играли первый тайм и начало второго, на всю игру не хватило концентрации", — сказал Тереховский.