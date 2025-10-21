«Гарсия — лучший кандидат для “Спартака”, ситуацию надо довести до абсурда. Люди будут покупать билеты, чтобы посмотреть, как он бьет стулья, грызет штанги». Губерниев об испанце

«Дурака, который пинал стулья в чемпионате Испании, надо назначить в “Спартак”. Ситуацию надо довести до абсурда. Поэтому Луис Гарсия — лучший кандидат на пост главного тренера “Спартака”. Я беру свои слова обратно о том, что нужно российских тренеров в эту команду. Необходим именно Гарсия.
Люди будут покупать билеты на его перфомансы, чтобы посмотреть, как он бьет стулья, катается по траве, грызет штанги. Лишь бы на людей не нападал, а все остальное — пожалуйста. «Спартак» можно будет переименовать в «Спартак Гарсия», я это тоже приветствую«, — сказал комментатор “Матч ТВ”.