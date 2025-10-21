Главный судья Давиде Масса назначил штрафной в пользу лондонцев. После подачи Деклана Райса защитник Габриэл Магальяэс отправил мяч в ворота мадридцев, открыв счет в матче 3-го тура общего этапа ЛЧ (4:0, второй тайм).
Мартинелли врезался в Льоренте у боковой линии — судья назначил штрафной в пользу «Арсенала». «Канониры» забили «Атлетико» со стандарта
На 56-й минуте вингер англичан Габриэл Мартинелли совершил проход по левому флангу и был встречен Маркосом Льоренте. Бразилец на полном ходу влетел в хавбека «Атлетико» и упал, показывая боль.