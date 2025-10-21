В «Реале» довольны отменой матча «Барсы» и «Вильярреала» в США. Мадридцы считают протесты игроков главным фактором, повлиявшим на решение

По информации El Partidazo de COPE, в мадридском клубе довольны этим решением. В «Реале» считают, что проведение матча в США стало бы серьезным прецедентом.
Кроме того, в «Мадриде» полагают, что протесты игроков, прошедшие в 9-м туре чемпионата Испании, и попытки Ла Лиги их скрыть стали главным среди факторов, приведших к решению об отмене игры в Майами.
Лапорта о вмешательстве «Реала» в вопрос матча в США: «Мы привыкли к таким вещам — они могут делать то, что считают нужным. Устроим настоящий праздник болельщикам в Майами».