Тренер «Махачкалы» Биджиев о судействе со «Спартаком»: «Вопросы есть по пенальти. Не нравится, когда ВАР зовет судей, это провоцирует на отмену решения. Потвор показывайте со всех камер»

— Безусловно, вопросы у нас есть. Не можем сказать, что там однозначно был пенальти. Я недавно прочитал решение ЭСК по одному из арбитров. Там было сказано, что он неправильно назначил пенальти, потому что ему ВАР не дал лучший ракурс. То есть человек на ВАР может дать ракурс, который хочет — это неправильно, так не должно быть. Показывайте со всех камер. С одной камеры понятно, с другой нет. Как тогда быть?