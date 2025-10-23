«Неймар должен был стать наследником Месси, Лионель хотел его возвращения. Вопрос с его уходом решался при участии Захави». Бывший вице-президент «Барсы» Местре о бразильце

Тогда даже игроки не знали, что он уходит. Я говорил с очень важным членом команды, и он сказал мне, что они были на свадьбе за одним столом с Лео Месси и Неймаром, и он ни разу не упомянул, что уйдет. Вот почему я сказал, что уверен на 200 процентов [что Неймар останется]. Потом, спустя время, я понял, как решался вопрос с его уходом при участии Пини Захави. И мы уже знаем, с кем Пини очень дружит.