Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

«Неймар должен был стать наследником Месси, Лионель хотел его возвращения. Вопрос с его уходом решался при участии Захави». Бывший вице-президент «Барсы» Местре о бразильце

«По нашему плану он должен был стать кем-то вроде наследника Месси. И Лео хотел, чтобы он вернулся, он сказал мне: “Я хочу, чтобы он вернулся”. И я понимаю его, потому что в ситуациях один на один, если Лео приходилось все делать самому, это было одно, но если это делали Лео и Неймар, все менялось.

Источник: Спортс"

Тогда даже игроки не знали, что он уходит. Я говорил с очень важным членом команды, и он сказал мне, что они были на свадьбе за одним столом с Лео Месси и Неймаром, и он ни разу не упомянул, что уйдет. Вот почему я сказал, что уверен на 200 процентов [что Неймар останется]. Потом, спустя время, я понял, как решался вопрос с его уходом при участии Пини Захави. И мы уже знаем, с кем Пини очень дружит.

Мы выиграли судебный процесс против семьи Неймара, и Лапорта отправился в Израиль, чтобы поговорить с Пини Захави, и он все простил, выиграв в апелляционном суде. Мы определенно по-прежнему будем видеть его в «Барселоне», — сказал Жорди Местре.