Хаби Алонсо: «Беллингем — один из самых совершенных футболистов в мире. У него есть навыки играть в атаке, но он также футболист бокс-ту-бокс»

«Джуд Беллингем провел целостный матч, не говоря о том, что он забил. Мне понравилось, как он действовал в прошлом матче с “Хетафе”. Против “Ювентуса” — понравилось даже больше, к тому он еще и забил.
Он дарит приятные ощущения своей игрой, показывая, насколько он конкурентоспособен и как создает опасные ситуации. Я рад за него.
В его арсенале есть навыки и инстинкты, чтобы играть в атаке, но он также футболист бокс-ту-бокс, играющий от одной штрафной до другой. Джуд — один из самых совершенных футболистов в мире«, — сказал главный тренер “Реала” Хаби Алонсо.