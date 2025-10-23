Ричмонд
Экс-ассистент Михелса о «Барсе» и Мбаппе: «Его могли подписать, но клуб предпочел Дембеле — это историческая ошибка. Килиан определяет игру намного больше, чем Ямаль»

— Итак, сегодня вы считаете, что [Килиан] Мбаппе более определяющий игрок, чем Ламин [Ямаль]…

Источник: Спортс"

— Намного больше. Основной фактор здесь — тот, кто забивает в штрафной, в ворота и все такое… Вот это решающий фактор. И я не хочу ни с кем сравнивать Ламина, но игроки, которые выигрывают титулы, — это Ди Стефано, Уго Санчес, Месси, Роналду… Но, конечно, они играют прямо за пределами штрафной.

— Но Мбаппе был лучшим бомбардиром в прошлом сезоне, а «Барса» выиграла чемпионат со звездным Ламином…

— Да, очевидно. И я не собираюсь их сравнивать. Но я уже говорил, что у «Мадрида» был очень слабый год в чемпионате, и еще они вылетели из Лиги чемпионов… То есть, эмблема очень важна, но исход матчей решает игрок. Если вы поставите меня, можете надеть на меня любую футболку, понимаете? Эта ДНК разваливается, когда в команде нет нужных игроков. Ее просто не существует.

Сантильяна забивал с «мертвого мяча». Было ли это ДНК? Нет, Сантильяна руководил всеми моментами. А теперь у них есть Мбаппе. Это историческая ошибка «Барсы». Руководители могут подтвердить то, что я всегда говорю. Килиана могли подписать, но клуб предпочел Дембеле, потому что, по их мнению, он подходил лучше, — заявил Хосе Мария Мингелла, также работавший агентом.