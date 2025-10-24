Директор «Акрона» о переносе матча с «Локо» в Саранск: «Самара готовится к проведению форума “Россия — спортивная держава”. Рассчитываем на успех»

Прекрасно понимаем, что мы как команда развиваемся — об этом постоянно говорим и я, и главный тренер, а остальное покажет результат на поле. Настраиваемся на то, чтобы выходить и побеждать в матче с «Локомотивом». Да, эта команда еще не проигрывала в нынешнем чемпионате, но мы верим в себя. По последним матчам видим, что наша команда становится сильнее, поднимаемся вверх, поэтому рассчитываем на успех в ближайшем туре", — сказал Константин Клюшев.