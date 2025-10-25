Кубарси о «Барсе»: «С Месси было бы потрясающе делить раздевалку. Педри поразил меня больше всех сейчас»

— Жаль, что я не делил раздевалку с Лионелем Месси, это было бы потрясающе. Теперь им наслаждаются в Америке…
Но сейчас я бы сказал, что больше всего меня поразил Педри, — отметил защитник «Барселоны».
Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».