Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.18
П2
1.83
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Чайка
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Эльче
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Сандерленд
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
0
:
РБ Лейпциг
6
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
3
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

Конте про 3:1 с «Интером»: «Они приехали нас убивать, но мы отказались умирать. У них лучший состав в Италии, а “Наполи” словно кто-то проклял, учитывая травмы. Но мы победили&raqu

«Я проживаю матч вместе с моими футболистами, и мы играли против, по моему мнению, лучшего состава в Италии. “Интер” потерял какое-то количество очков, но на бумаге обладает составом совершенно другого уровня относительно остальных. Не просто так он сыграл в двух финалах Лиги чемпионов за три года.

И то, что мы выиграли этот матч, учитывая все травмы… Возможно, кто-то нас проклял, но мы все равно продолжаем идти вперед. «Интер» вышел сегодня с желанием по-спортивному убить нас, поскольку он находился в отличной форме и победил семь раз подряд, а мы уступили «Торино» и ПСВ.

В такой момент сезона ты должен убивать соперника, но мы не собирались умирать. Несмотря на все проблемы, мы провели отличный матч«, — сказал главный тренер “Наполи” в интервью DAZN.