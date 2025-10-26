«Лысый Фантомас по полю бегал. Хочется спросить: он крещеный, святое есть что-нибудь?» Тренер «Легиона» Гвазава про судейство в матче с «Дружбой»

"Хочу задеть вопрос судейства. В прошлый раз мы тоже сюда ехали 10 часов, чтобы такие люди, как этот лысый Фантомас, который по полю бегал… Кажется, ему зеленую футболку дай — и он за них бы играл. Зачем такое безобразие творить? Взял и в одном эпизоде двойное наказание сделал — и пенальти, и удаление.