Тренер «Ростова» Альба об 1:1 с «Махачкалой»: «Это лучшая команда на подборе в чемпионате. И против них обороняться тяжело»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.06
X
4.14
П2
1.81
Футбол. Италия
14:30
Торино
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.00
П2
3.56
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.45
П2
1.97
Футбол. Испания
16:00
Мальорка
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.39
П2
3.73
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.43
X
3.62
П2
1.89
Футбол. Италия
17:00
Верона
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.14
П2
3.85
Футбол. Англия
17:00
Арсенал
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.14
П2
8.25
Футбол. Англия
17:00
Астон Вилла
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.47
X
4.05
П2
1.80
Футбол. Англия
17:00
Борнмут
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.76
П2
4.42
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.44
П2
4.34
Футбол. Франция
17:00
Лилль
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
17:30
Зенит
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.50
П2
5.50
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.75
П2
3.95
Футбол. Испания
18:15
Реал
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.42
П2
3.47
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.24
П2
2.91
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.51
П2
3.56
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.69
П2
3.39
Футбол. Англия
19:30
Эвертон
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.42
П2
3.07
Футбол. Германия
19:30
Штутгарт
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.05
П2
4.20
Футбол. Премьер-лига
19:45
Краснодар
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.34
П2
6.40
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.20
П2
2.85
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Чайка
2
П1
X
П2

Тренер «Ростова» Альба об 1:1 с «Махачкалой»: «Это лучшая команда на подборе в чемпионате. И против них обороняться тяжело»

Тренер «Ростова» высказался после ничьей с дагестанским клубом (1:1) в 13-м туре.

Источник: Спортс"

— Всегда против «Динамо» тяжело. Они не дарят моменты, хорошо играют за спину. Непросто с ними атаковать, когда они прессингуют. Победа была рядом — во втором тайме у обеих команд не было моментов. Это футбол, где красная карточка или пенальти могут сломать игру.

— В битве двух прессингующих команд кто был лучше?

— Могу сказать, что результат закономерен.

— Почему не можете выиграть у «Динамо»?

— Это лучшая команда на подборе в чемпионате. И против них обороняться тяжело. Такие игры бывают: тяжелые, эмоциональные, — сказал Альба.