Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Локомотив
П1
4.06
X
4.14
П2
1.81
Футбол. Италия
14:30
Торино
:
Дженоа
П1
2.41
X
3.00
П2
3.56
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
Балтика
П1
4.11
X
3.45
П2
1.97
Футбол. Испания
16:00
Мальорка
:
Леванте
П1
2.14
X
3.39
П2
3.75
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Рома
П1
4.27
X
3.49
П2
1.96
Футбол. Италия
17:00
Верона
:
Кальяри
П1
2.15
X
3.17
П2
4.02
Футбол. Англия
17:00
Арсенал
:
Кристал Пэлас
П1
1.40
X
5.14
П2
8.50
Футбол. Англия
17:00
Астон Вилла
:
Манчестер Сити
П1
4.50
X
4.05
П2
1.80
Футбол. Англия
17:00
Борнмут
:
Ноттингем Форест
П1
1.86
X
3.79
П2
4.40
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Бернли
П1
1.95
X
3.44
П2
4.41
Футбол. Франция
17:00
Лилль
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
17:30
Зенит
:
Динамо
П1
1.60
X
4.55
П2
5.70
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Фрайбург
П1
1.90
X
3.75
П2
4.00
Футбол. Испания
18:15
Реал
:
Барселона
П1
1.94
X
4.45
П2
3.55
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Лорьян
П1
2.65
X
3.24
П2
2.91
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Гавр
П1
2.15
X
3.51
П2
3.56
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Ницца
П1
2.15
X
3.69
П2
3.40
Футбол. Англия
19:30
Эвертон
:
Тоттенхэм Хотспур
П1
2.40
X
3.42
П2
3.11
Футбол. Германия
19:30
Штутгарт
:
Майнц
П1
1.77
X
4.00
П2
4.30
Футбол. Премьер-лига
19:45
Краснодар
:
Рубин
П1
1.52
X
4.39
П2
6.80
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Болонья
П1
2.74
X
3.17
П2
2.86
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Сельта
П1
2.60
X
3.19
П2
3.06
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2

«Если “Динамо” не обыграет “Зенит”, шансы на чемпионство потеряны. За троечку еще поборется». Семшов о матче в Петербурге

Игра 13-го тура РПЛ пройдет сегодня в Санкт-Петербурге.

Источник: Спортс"

«Динамо», наверное, за чемпионство сложно будет побороться в этом сезоне. Команда практически всем своим конкурентам, за исключением «Спартака», уступила.

Сейчас матч для «Динамо» очень важен, если бело-голубые не выиграют, думаю, на чемпионство шансы точно потеряны. А за троечку «Динамо» еще поборется, возможности есть.

«Зенит» выше в таблице, как бы ни сложился матч, команда будет продолжать бороться за первое место. Матчи с конкурентами впереди, «Краснодар» обыграли, в целом с претендентами хорошо команда играет«, — сказал экс-хавбек “Динамо” и “Зенита”.