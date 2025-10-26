Челестини об атаке ЦСКА: «Хорошо было бы иметь киллера, который подберет мяч и забьет»

— Есть ли прогресс в линии нападения?
— Я выпустил двух нападающих. Они играют, пытаемся им помогать. Сейчас у нас, правда, забивают защитники, это тоже хорошо. Надеемся, нападающие тоже начнут забивать.
Хорошо было бы иметь такого киллера, убийцу, который подберет мяч и забьет. Нам нужен нападающий, который будет забивать. Я не вижу другого способа, как просто доверять им.
— Алвес получил травму. Потеря?
— Конечно, эта потеря влияет. Точной даты возвращения не могу сказать. Надеемся, вернется после ноябрьской паузы, — сказал Челестини.