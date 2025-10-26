«Вокруг Ямаля создается неправильный образ. Достичь уровня Месси — серьезная задача, нужно быть осторожным, чтобы не оступиться». Экс-форвард «Барсы» и «Реала» Альфонсо о Ламине

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
Все коэффициенты
П1
3.71
X
2.65
П2
2.55
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
0
:
Дженоа
1
Все коэффициенты
П1
10.70
X
3.50
П2
1.52
Футбол. Испания
16:00
Мальорка
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.54
П2
4.20
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.53
X
3.58
П2
1.89
Футбол. Италия
17:00
Верона
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.18
П2
4.06
Футбол. Англия
17:00
Арсенал
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.20
П2
8.25
Футбол. Англия
17:00
Астон Вилла
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.52
X
4.07
П2
1.78
Футбол. Англия
17:00
Борнмут
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.74
П2
4.16
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.44
П2
4.45
Футбол. Франция
17:00
Лилль
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
17:30
Зенит
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.55
П2
5.70
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.75
П2
3.95
Футбол. Испания
18:15
Реал
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.50
П2
3.61
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.19
П2
2.90
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.51
П2
3.60
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.67
П2
3.45
Футбол. Англия
19:30
Эвертон
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.40
П2
3.22
Футбол. Германия
19:30
Штутгарт
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.10
П2
4.15
Футбол. Премьер-лига
19:45
Краснодар
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.53
П2
7.00
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.10
П2
3.03
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.20
П2
3.00
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.27
П2
2.29
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.84
П2
3.95
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.14
П2
3.87
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2

«Вокруг Ямаля создается неправильный образ. Достичь уровня Месси — серьезная задача, нужно быть осторожным, чтобы не оступиться». Экс-форвард «Барсы» и «Реала» Альфонсо о Ламине

— Все говорят о феномене Ламина Ямаля, и это правильно, но, учитывая, что его роль изменилась, и он стал самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны» после продления контракта, разве ему не следует быть скромнее в своих публичных выступлениях?

Источник: Спортс"

— С футбольной точки зрения, он, без сомнения, отличный игрок. Но тот образ, который он воспроизводит, и образ, который создают вокруг него, не самый правильный. Крайне важно, чтобы молодой игрок с таким потенциалом получил отличное наставничество, чтобы он мог быть очень важен для «Барсы» и сборной еще долгие годы, иначе он может оступиться. Думаю, он это поймет, повзрослев.

— Давайте поговорим об уровне игры Ламина: считаете ли вы, что он достигнет высот Месси?

— Все зависит от его развития как игрока, от того, насколько он заботится о себе, насколько тщательно готовится, от его менталитета… Но достичь уровня Месси — это серьезная задача. Это будет непросто, хотя, конечно, у него есть смелость и класс, но ему нужно быть осторожным, чтобы не испортить это, — сказал бывший форвард «Барсы» и «Реала» Альфонсо.

«Жульничают и жалуются». Ямаль сравнил «Реал» с клубом испанской медиалиги.

Ракитич о словах Ямаля про «Реал»: «Ему всего 18, еще многому предстоит научиться. Нужно защитить Ламина и дать ему свободу наслаждаться футболом, быть самим собой».

