«Вокруг Ямаля создается неправильный образ. Достичь уровня Месси — серьезная задача, нужно быть осторожным, чтобы не оступиться». Экс-форвард «Барсы» и «Реала» Альфонсо о Ламине

— Все зависит от его развития как игрока, от того, насколько он заботится о себе, насколько тщательно готовится, от его менталитета… Но достичь уровня Месси — это серьезная задача. Это будет непросто, хотя, конечно, у него есть смелость и класс, но ему нужно быть осторожным, чтобы не испортить это, — сказал бывший форвард «Барсы» и «Реала» Альфонсо.