«Вокруг Ямаля создается неправильный образ. Достичь уровня Месси — серьезная задача, нужно быть осторожным, чтобы не оступиться». Экс-форвард «Барсы» и «Реала» Альфонсо о Ламине

— С футбольной точки зрения, он, без сомнения, отличный игрок. Но тот образ, который он воспроизводит, и образ, который создают вокруг него, не самый правильный. Крайне важно, чтобы молодой игрок с таким потенциалом получил отличное наставничество, чтобы он мог быть очень важен для «Барсы» и сборной еще долгие годы, иначе он может оступиться. Думаю, он это поймет, повзрослев.
— Давайте поговорим об уровне игры Ламина: считаете ли вы, что он достигнет высот Месси?
— Все зависит от его развития как игрока, от того, насколько он заботится о себе, насколько тщательно готовится, от его менталитета… Но достичь уровня Месси — это серьезная задача. Это будет непросто, хотя, конечно, у него есть смелость и класс, но ему нужно быть осторожным, чтобы не испортить это, — сказал бывший форвард «Барсы» и «Реала» Альфонсо.
«Жульничают и жалуются». Ямаль сравнил «Реал» с клубом испанской медиалиги.
Ракитич о словах Ямаля про «Реал»: «Ему всего 18, еще многому предстоит научиться. Нужно защитить Ламина и дать ему свободу наслаждаться футболом, быть самим собой».