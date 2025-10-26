Мусаев об 1:0 с «Рубином»: «Победа “Краснодара” заслуженная, но нельзя допускать такую игру, как во 2-м тайме. Есть претензии к вышедшим на замену»

Во втором тайме не играли так, как должны были. Необходимо было забивать второй и третий голы, а в итоге игра в концовке получилась нервная, была перекладина у наших ворот. В целом победа заслуженная, но нужно разобраться, во втором тайме нельзя допускать такую игру.